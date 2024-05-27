Премьер Дании хочет закрыть доступ к соцсетям для детей младше 15 лет
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен хочет, чтобы Европейский Союз установил возрастное ограничение на пользование соцсетями на уровне 15 лет, чтобы защитить молодых пользователей от вредного контента и экранной зависимости.
Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Politico.
По словам Фредериксен, риск для детей в социальных сетях сегодня слишком велик.
"Сегодня вы можете создать профиль в большинстве мест, если вам всего 13 лет. Но когда тебе 13 лет, ты все еще ребенок", – отметила Фредериксен в датской газете Politiken в статье в соавторстве с депутатом Европарламента Кристель Шальдемосе.
Политики считают, что возрастное ограничение должно сопровождаться эффективными инструментами проверки возраста, поскольку технологические гиганты не берут на себя ответственность за это.
Новый кодекс ЕС по правилам модерации контента, Закон о цифровых услугах (DSA), оказался недостаточным, чтобы противостоять крупным платформам соцсетей, считают Фредериксен и Шальдемосе.
Они изложили предложения по ужесточению законодательства, которые включают запрет на дизайн, вызывающий привыкание, и рекламу для несовершеннолетних, а также обязательное уведомление пользователей о том, сколько времени они проводят на онлайн-платформах.
Идея повышения возрастного ценза перекликается с призывом президента Франции Эмманюэля Макрона, который в прошлом месяце призвал установить "цифровое совершеннолетие" в ЕС на уровне 15 лет.
Напомним, ранее британский регулятор Ofcom начал расследование относительно того, достаточно ли мер принимает платформа OnlyFans для предотвращения доступа детей к порнографии.
А во Франции размышляли над тем, чтобы защитить детей от чрезмерного распространения их фото родителями.