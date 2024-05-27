Премьер Дании хочет закрыть доступ к соцсетям для детей младше 15 лет

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен хочет, чтобы Европейский Союз установил возрастное ограничение на пользование соцсетями на уровне 15 лет, чтобы защитить молодых пользователей от вредного контента и экранной зависимости.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Politico.

По словам Фредериксен, риск для детей в социальных сетях сегодня слишком велик.

"Сегодня вы можете создать профиль в большинстве мест, если вам всего 13 лет. Но когда тебе 13 лет, ты все еще ребенок", – отметила Фредериксен в датской газете Politiken в статье в соавторстве с депутатом Европарламента Кристель Шальдемосе.

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Политики считают, что возрастное ограничение должно сопровождаться эффективными инструментами проверки возраста, поскольку технологические гиганты не берут на себя ответственность за это.

Новый кодекс ЕС по правилам модерации контента, Закон о цифровых услугах (DSA), оказался недостаточным, чтобы противостоять крупным платформам соцсетей, считают Фредериксен и Шальдемосе.

Они изложили предложения по ужесточению законодательства, которые включают запрет на дизайн, вызывающий привыкание, и рекламу для несовершеннолетних, а также обязательное уведомление пользователей о том, сколько времени они проводят на онлайн-платформах.

Идея повышения возрастного ценза перекликается с призывом президента Франции Эмманюэля Макрона, который в прошлом месяце призвал установить "цифровое совершеннолетие" в ЕС на уровне 15 лет.

Напомним, ранее британский регулятор Ofcom начал расследование относительно того, достаточно ли мер принимает платформа OnlyFans для предотвращения доступа детей к порнографии.

А во Франции размышляли над тем, чтобы защитить детей от чрезмерного распространения их фото родителями.