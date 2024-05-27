Главу МЗС Угорщини обурили вигадані "плани" про призов громадян ЄС на війну в Україні

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто зробив серію заяв щодо "неприпустимості призову громадян ЄС для участі у війні на боці України", хоча про існування таких ідей нічого не відомо, а питання військової служби та призову регулюються кожною країною на національному рівні.

Як повідомляє "Європейська правда", переказ заяв Сійярто на зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів опублікував речник уряду Золтан Ковач.

Сійярто заявив, що Угорщина буде виступати проти того, щоб "відправляти молодь з Центральної Європи, зокрема Угорщини, воювати в Україні".

"Міністр Сійярто звернув увагу на божевільну нову ідею запровадження обов’язкового призову по всій Європі, щоб поповнити особовий склад в Україні, який зменшується, та наголосив, що це би непропорційно вплинуло на Центральну Європу, зокрема Угорщину", – зазначив Ковач.

Реклама:

Сійярто заявив, що "не хоче, щоби угорська молодь опинилася на фронті українсько-російської війни", бо це "не війна Угорщини", і заявив, що європейські лідери, які нібито озвучили таку ідею, мають "прибрати руки від угорської молоді".

Сійярто також висловив стурбованість щодо "радикальних ідей", якими є, на його думку, дозвіл Україні бити західною зброєю по цілях на території Росії чи залучати західних військових до збиття російських ракет над територією України, а також "риторику довкола ядерної війни".

Перед тим Сійярто розповів, як на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у понеділок його "атакували" колеги з кількох держав, проте він не поступився і продовжив виступати проти військової підтримки України.

Раніше лідер Угорщини Віктор Орбан засмутився, що через замах на словацького прем'єра Роберта Фіцо Угорщина тепер має "боротись за мир" наодинці.