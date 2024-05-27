Глава МЗС Угорщини похвалився, що зберіг опозицію допомозі України попри "атаку" колег із ЄС

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто розповів, що на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у понеділок його "атакували" колеги з кількох держав, проте він не поступився і зберіг опозицію військовій підтримці України.

Про це Сійярто сказав на брифінгу після зустрічі, його цитує Telex, пише "Європейська правда".

За словами угорського міністра, на засіданні колеги чинили на нього великий тиск, але він зберіг позицію уряду щодо невиділення додаткових 6,5 мільярда євро з Європейського фонду миру на постачання зброї Україні.

"Був величезний безлад, німецька, литовський, ірландський, польський та інші колеги напали на мене в цьому питанні, але це не могло похитнути нашу позицію", – сказав він.

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Сійярто також зазначив, що досі не підтримує проєкт 14 пакета санкцій проти Росії, а також додав, що ідея, аби країни НАТО збивали російські ракети над територією України, може мати небезпечні та трагічні наслідки.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс у понеділок перед зустріччю глав МЗС ЄС розкритикував Угорщину за блокування ключових рішень на рівні Європейського Союзу, зокрема щодо України.

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок закликала Угорщину припинити блокаду допомоги Україні на рівні ЄС.