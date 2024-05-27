Главу МИД Венгрии возмутили вымышленные "планы" о призыве граждан ЕС на войну в Украине

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сделал серию заявлений о "недопустимости призыва граждан ЕС для участия в войне на стороне Украины", хотя о существовании таких идей ничего не известно.

Как сообщает "Европейская правда", перевод заявлений Сийярто на встрече министров иностранных дел стран-членов опубликовал представитель правительства Золтан Ковач.

Сийярто заявил, что Венгрия будет выступать против того, чтобы "отправлять молодежь из Центральной Европы, в частности Венгрии, воевать в Украине".

"Министр Сийярто обратил внимание на безумную новую идею введения обязательного призыва по всей Европе, чтобы пополнить личный состав в Украине, который уменьшается, и отметил, что это бы непропорционально повлияло на Центральную Европу, в частности Венгрию", – отметил Ковач.

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Сийярто заявил, что "не хочет, чтобы венгерская молодежь оказалась на фронте украинско-российской войны", потому что это "не война Венгрии", и заявил, что европейские лидеры, которые якобы озвучили такую идею, должны "убрать руки от венгерской молодежи".

Сийярто также выразил обеспокоенность относительно "радикальных идей", которыми являются, по его мнению, разрешение Украине бить западным оружием по целям на территории России или привлекать западных военных к сбиванию российских ракет над территорией Украины, а также "риторику вокруг ядерной войны".

Перед тем Сийярто рассказал, как на встрече министров иностранных дел ЕС в понедельник его "атаковали" коллеги из нескольких государств, однако он не уступил и продолжил выступать против военной поддержки Украины.

Ранее лидер Венгрии Виктор Орбан расстроился, что из-за покушения на словацкого премьера Роберта Фицо Венгрия теперь должна "бороться за мир" в одиночку.