У Франції викрили фірму, що допомагала обходити санкції проти Росії

Французьке Міністерство економіки і фінансів оголосило про викриття французької фірми, яка допомагала обходити запроваджені проти Росії санкції.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Мінекономіки повідомило, що слідчий відділ французької митниці у четвер і п’ятницю минулого тижня провів обшуки у компанії, зареєстрованої у північному передмісті Парижа Сен-Сан-Дені, яка ймовірно спеціалізувалася на експорті підсанкційних товарів до Росії.

За оцінками правоохоронців, за 2023 рік ця фірма подала сотні неправдивих митних декларацій і таким чином приховала перевезення до Росії товарів на кілька десятків мільйонів євро.

Реклама:

Самі товари при цьому могли знаходитися у якійсь іншій країні ЄС, а фінального покупця маскували завдяки неправдивому декларуванню.

Підозрюють, що за допомогою цієї компанії десятки недоброчесних європейських експортерів змогли продовжувати торгівлю з Росією і вона нібито прямо пропонувала таку послугу з обходу санкцій "під ключ" у так званому "даркнеті". Французька сторона дізналася про проблему завдяки сигналам від кількох європейських партнерів.

Нагадаємо, 27 травня ЄС ухвалив новий санкційний режим проти Росії за порушення прав людини, за яким одразу запровадили перші санкції.

Окрім можливості персональних санкцій, санкційний режим передбачає обмеження на експорт у Росію обладнання і технологій, які можуть використовуватися для репресій, стеження та прослуховування.

З 19 травня у Євросоюзі набули чинності нові правила, що криміналізують порушення санкцій.