Во Франции разоблачили фирму, помогавшую обходить санкции против России

Французское Министерство экономики и финансов объявило о разоблачении французской фирмы, которая помогала обходить введенные против России санкции.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Минэкономики сообщило, что следственный отдел французской таможни в четверг и пятницу на прошлой неделе провел обыски в компании, зарегистрированной в северном пригороде Парижа Сен-Сан-Дени, которая вероятно специализировалась на экспорте подсанкционных товаров в Россию.

По оценкам правоохранителей, за 2023 год эта фирма подала сотни ложных таможенных деклараций и таким образом скрыла перевозки в Россию товаров на несколько десятков миллионов евро.

Реклама:

Сами товары при этом могли находиться в какой-то другой стране ЕС, а финального покупателя маскировали благодаря ложному декларированию.

Подозревают, что с помощью этой компании десятки недобросовестных европейских экспортеров смогли продолжать торговлю с Россией и она якобы прямо предлагала такую услугу по обходу санкций "под ключ" в так называемом "даркнете". Французская сторона узнала о проблеме благодаря сигналам от нескольких европейских партнеров.

Напомним, 27 мая ЕС принял новый санкционный режим против России за нарушение прав человека, по которому сразу ввели первые санкции.

Кроме возможности персональных санкций, санкционный режим предусматривает ограничения на экспорт в Россию оборудования и технологий, которые могут использоваться для репрессий, слежки и прослушивания.

С 19 мая в Евросоюзе вступили в силу новые правила, криминализирующие нарушение санкций.