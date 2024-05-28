У Фінляндії не вважають можливою відправку військ в Україну

Керівництво Фінляндії наразі не бачить можливості відправки іноземних військ в Україну.

Про це повідомляє Yle, інформує "Європейська правда".

Зокрема, прем'єр-міністр Петтері Орпо не вважає за можливе відправлення фінських військових в Україну, навіть якщо Росія просунеться глибше.

Прем'єр-міністр підкреслює, що Фінляндія домовилася з Україною про підтримку на умовах, які виходили від української сторони. Наразі до них входять постачання зброї та військова підготовка.

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Своєю чергою президент Александр Стубб також скептичний щодо відправки військ в Україну

"Розмови про відправлення військ на даному етапі є спекуляцією, і позиція Фінляндії не змінилася", – зазначив Стубб.

Стубб раніше зазначав, що не бачить причин для відправки фінських військ в Україну.

Крім того, більшість опитаних фінським мовником Yle депутатів парламенту Фінляндії виступили проти того, аби відправляти війська з країн Євросоюзу в Україну.