В Финляндии не считают возможной отправку войск в Украину
Руководство Финляндии пока не видит возможности отправки иностранных войск в Украину.
Об этом сообщает Yle, информирует "Европейская правда".
В частности, премьер-министр Петтери Орпо не считает возможным отправку финских военных в Украину, даже если Россия продвинется глубже.
Премьер-министр подчеркивает, что Финляндия договорилась с Украиной о поддержке на условиях, которые исходили от украинской стороны. Сейчас в них входят поставки оружия и военная подготовка.
В свою очередь президент Александр Стубб также скептичен относительно отправки войск в Украину
"Разговоры об отправке войск на данном этапе являются спекуляцией, и позиция Финляндии не изменилась", – отметил Стубб.
Стубб ранее отмечал, что не видит причин для отправки финских войск в Украину.
Кроме того, большинство опрошенных финским вещателем Yle депутатов парламента Финляндии выступили против того, чтобы отправлять войска из стран Евросоюза в Украину.