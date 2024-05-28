В Финляндии не считают возможной отправку войск в Украину

Руководство Финляндии пока не видит возможности отправки иностранных войск в Украину.

Об этом сообщает Yle, информирует "Европейская правда".

В частности, премьер-министр Петтери Орпо не считает возможным отправку финских военных в Украину, даже если Россия продвинется глубже.

Премьер-министр подчеркивает, что Финляндия договорилась с Украиной о поддержке на условиях, которые исходили от украинской стороны. Сейчас в них входят поставки оружия и военная подготовка.

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В свою очередь президент Александр Стубб также скептичен относительно отправки войск в Украину

"Разговоры об отправке войск на данном этапе являются спекуляцией, и позиция Финляндии не изменилась", – отметил Стубб.

Стубб ранее отмечал, что не видит причин для отправки финских войск в Украину.

Кроме того, большинство опрошенных финским вещателем Yle депутатов парламента Финляндии выступили против того, чтобы отправлять войска из стран Евросоюза в Украину.