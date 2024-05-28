У Латвії впевнені, що Угорщина не завадить допомозі Україні зброєю за рахунок росактивів

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс висловив впевненість, що в ЄС буде єдність щодо підтримки України зброєю за рахунок російських активів.

Про це він сказав перед зустріччю міністрів оборони країн ЄС у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

Глава оборонного відомства Латвії відповідав на запитання про те, як у ЄС збираються переконувати Угорщину погодитися щодо створення спеціального фонду для допомоги Україні зброєю в межах Європейського фонду миру.

"В нас нелегкі дискусії з Угорщиною, але рано чи пізно, як ви бачите на прикладі санкцій, нам вдається мати єдину позицію. Тому я абсолютно впевнений, що рано чи пізно в нас буде консенсус та рішення щодо цього питання", – зазначив Спрудс.

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За його словами, країни ЄС наполегливо підштовхують та мотивують Будапешт змінити свою позицію. Він додав, що це рішення має бути ухвалено якомога швидше.

ЄС ще з 2022 року надає Україні військову допомогу через Європейський фонд миру – зокрема, з нього компенсують витрати країнам-членам за надану Україні зброю. Фінансування надають через транші, які можуть блокувати окремі держави-члени.

Останні місяці це робила Угорщина, яка під різними приводами відмовлялась схвалювати поповнення ЄФМ на 500 мільйонів євро. Тепер позиція Будапешта не дає запустити спецфонд для України в розмірі 5 мільярдів євро на рік у межах Європейського фонду миру.

21 травня Рада ЄС схвалила механізм використання заморожених активів Росії. Він передбачає, що 90% очікуваних надходжень від заморожених активів буде використано на військові цілі для підтримки оборони України. Решта піде на відновлення та реконструкцію України.

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