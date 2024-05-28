В Латвии уверены, что Венгрия не помешает помощи Украине оружием за счет росактивов

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс выразил уверенность, что в ЕС будет единство относительно поддержки Украины оружием за счет российских активов.

Об этом он сказал перед встречей министров обороны стран ЕС в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

Глава оборонного ведомства Латвии отвечал на вопрос, как в ЕС собираются убеждать Венгрию согласиться на создание специального фонда для помощи Украине оружием в рамках Европейского фонда мира.

"У нас нелегкие дискуссии с Венгрией, но рано или поздно, как вы видите на примере санкций, нам удается иметь единую позицию. Поэтому я абсолютно уверен, что рано или поздно у нас будет консенсус и решение по этому вопросу", – отметил Спрудс.

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По его словам, страны ЕС настойчиво подталкивают и мотивируют Будапешт изменить свою позицию. Он добавил, что это решение должно быть принято как можно скорее.

ЕС еще с 2022 года предоставляет Украине военную помощь через Европейский фонд мира – в частности, из него компенсируют расходы странам-членам за предоставленное Украине оружие. Финансирование предоставляют через транши, которые могут блокировать отдельные государства-члены.

Последние месяцы это делала Венгрия, которая под разными предлогами отказывалась одобрять пополнение ЕФМ на 500 млн евро. Теперь позиция Будапешта не дает запустить спецфонд для Украины в размере 5 млрд евро в год в рамках Европейского фонда мира.

21 мая Совет ЕС одобрил механизм использования замороженных активов России. Он предусматривает, что 90% ожидаемых поступлений от замороженных активов будут использованы на военные цели для поддержки обороны Украины. Остальные пойдут на восстановление и реконструкцию Украины.

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