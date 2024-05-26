ЗМІ: США підтверджують свою участь у Саміті миру, але не кажуть, хто поїде

У США заявили, що їхня країна буде представлена на Саміті миру у Швейцарії наступного місяця, однак наразі невідомо, хто саме поїде.

Про це агентству Reuters розповів неназваний американський посадовець, повідомляє "Європейська правда".

За словами співрозмовника агентства, Сполучені Штати візьмуть участь у саміті, однак він відмовився повідомити, хто і на якому рівні.

Наразі свою участь у саміті підтвердили представники понад 80 країн.

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Раніше президент України Володимир Зеленський закликав лідерів США і Китаю особисто взяти участь у Саміті миру.

На зустрічі із держсекретарем США Ентоні Блінкеном у травні Зеленський наголошував, що важливо, аби Байден був присутнім на Саміті миру.

Водночас ЗМІ повідомляють, що Байден, швидше за все, пропустить саміт миру, оскільки він перетинається зі збором коштів на передвиборчу кампанію у Каліфорнії.