Президент Володимир Зеленський повідомив, що вже 90 країн підтвердили свою участь у Саміті миру в Швейцарії в червні.

Про це він сказав на пресконференції в понеділок у Мадриді під час візиту до Іспанії, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський зазначив, що участь Іспанії у першому Глобальному саміті миру стане історичною.

"Зараз вже 90 країн підтвердили свою участь, і ми продовжуємо працювати з лідерами світу заради ширшого представництва", – повідомив Зеленський.

Реклама:

Він подякував голові іспанського уряду Педро Санчесу за підтвердження його участі у саміті.

"Саме там, на саміті, ми побачимо, хто насправді у світі вірить у міжнародне право і готовий його дієво захищати. Кожен лідер, який не хоче продовження цієї війни та подальшої агресії Російської Федерації, може продемонструвати на саміті свою справжню зацікавленість у мирі", – додав Зеленський.

Нагадаємо, у США заявили, що їхня країна буде представлена на Саміті миру у Швейцарії наступного місяця, однак наразі невідомо, хто саме поїде.

Раніше президент України Володимир Зеленський закликав лідерів США і Китаю особисто взяти участь у Саміті миру.

На зустрічі із держсекретарем США Ентоні Блінкеном у травні Зеленський наголошував, що важливо, аби Байден був присутнім на Саміті миру.