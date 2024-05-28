Швейцария ужесточит меры для высылки российских шпионов

Верхняя палата парламента Швейцарии поздно вечером в понедельник поддержала предложение об ужесточении мер по высылке шпионов, особенно агентов российской разведки, в то время, как Берн готовится к проведению саммита по миру в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Депутаты верхней палаты 32 голосами "за" и 9 "против" поддержали предложение "систематически высылать российских шпионов и других иностранных шпионов".

"Иностранные государства должны чувствовать, что Швейцария реагирует на нарушения безопасности и защищает себя", – заявила в обращении к парламенту президент Виола Амгерд чуть более чем за две недели до того, как ее правительство готовится принять десятки стран на мирных переговорах по Украине.

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Амгерд отметила, что правительство хочет последовательно высылать офицеров разведки, деятельность которых угрожает безопасности Швейцарии или ее роли как принимающего государства.

Франциска Рот, депутат от левоцентристских социал-демократов, одна из сторонниц этого мероприятия, заявила, что нейтральная Швейцария является "магнитом" для шпионов из-за концентрации в стране международных организаций. Она добавила, что это особенно касается российских шпионов.

Утверждая, что Швейцария должна продемонстрировать "нулевую толерантность" к шпионажу, Рот сказала, что предложение должно служить укреплению механизмов контроля и высылки шпионов. Поскольку нижняя палата парламента уже поддержала это предложение в декабре, теперь правительство должно действовать в соответствии с ним.

Швейцария 15-16 июня будет принимать Саммит мира вблизи центрального города Люцерн, который, как она надеется, проложит путь к будущему мирному процессу после российского вторжения в Украину.

По данным швейцарских СМИ, в Швейцарии действует пятая часть российских шпионов в Европе.

Еще в 2022 году разведка Швейцарии указывала, что в стране "процветает" шпионская деятельность России.