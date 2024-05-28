Швейцария ужесточит меры для высылки российских шпионов
Верхняя палата парламента Швейцарии поздно вечером в понедельник поддержала предложение об ужесточении мер по высылке шпионов, особенно агентов российской разведки, в то время, как Берн готовится к проведению саммита по миру в Украине.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.
Депутаты верхней палаты 32 голосами "за" и 9 "против" поддержали предложение "систематически высылать российских шпионов и других иностранных шпионов".
"Иностранные государства должны чувствовать, что Швейцария реагирует на нарушения безопасности и защищает себя", – заявила в обращении к парламенту президент Виола Амгерд чуть более чем за две недели до того, как ее правительство готовится принять десятки стран на мирных переговорах по Украине.
Амгерд отметила, что правительство хочет последовательно высылать офицеров разведки, деятельность которых угрожает безопасности Швейцарии или ее роли как принимающего государства.
Франциска Рот, депутат от левоцентристских социал-демократов, одна из сторонниц этого мероприятия, заявила, что нейтральная Швейцария является "магнитом" для шпионов из-за концентрации в стране международных организаций. Она добавила, что это особенно касается российских шпионов.
Утверждая, что Швейцария должна продемонстрировать "нулевую толерантность" к шпионажу, Рот сказала, что предложение должно служить укреплению механизмов контроля и высылки шпионов. Поскольку нижняя палата парламента уже поддержала это предложение в декабре, теперь правительство должно действовать в соответствии с ним.
Швейцария 15-16 июня будет принимать Саммит мира вблизи центрального города Люцерн, который, как она надеется, проложит путь к будущему мирному процессу после российского вторжения в Украину.
По данным швейцарских СМИ, в Швейцарии действует пятая часть российских шпионов в Европе.
Еще в 2022 году разведка Швейцарии указывала, что в стране "процветает" шпионская деятельность России.