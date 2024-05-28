ЗМІ: У Польщі затримали підозрюваних у підпалах

Агентство внутрішньої безпеки Польщі провело серію заходів у Мазовецькому воєводстві, неофіційно кажуть про арешти підозрюваних у причетності до підпалів.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

За даними журналістів, операція проводилася за розпорядженням прокуратури і йдеться про підозрюваних у розслідування щодо підпалів. Втім, це не стосується резонансної великої пожежі в ТРЦ у Варшаві.

В Агентстві внутрішньої безпеки повідомили лише те, що проводили певні дії у місті Прушкув та варшавському районі Гоцлав, та зазначили, що поки не можуть розкривати інші деталі.

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На цей час немає інформації про кількість затриманих та конкретні випадки, у причетності до яких їх підозрюють.

Нагадаємо, на початку травня у Польщі сталася серія серйозних пожеж – у Варшаві згорів ТРЦ, неподалік Катовіце сталась велика пожежа в автопарку, була й низка менш відомих випадків.

Згодом в країні оголосили про затримання 9 осіб, підозрюваних у диверсійній діяльності на території країни на замовлення Росії.

Польська влада посилила заходи безпеки навколо аеропорту Жешув-Ясьонка, який став головним транзитним вузлом для постачання іноземної військової допомоги Україні, через занепокоєння щодо диверсійних операцій з боку Росії.