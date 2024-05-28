СМИ: В Польше задержали подозреваемых в поджогах

Агентство внутренней безопасности Польши провело серию мероприятий в Мазовецком воеводстве, неофициально говорят об арестах подозреваемых в причастности к поджогам.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

По данным журналистов, операция проводилась по распоряжению прокуратуры и речь идет о подозреваемых в расследовании по поджогам. Впрочем, это не касается резонансного крупного пожара в ТРЦ в Варшаве.

В Агентстве внутренней безопасности сообщили лишь то, что проводили определенные действия в городе Прушкув и варшавском районе Гоцлав, и отметили, что пока не могут раскрывать другие детали.

Реклама:

В настоящее время нет информации о количестве задержанных и конкретных случаях, в причастности к которым их подозревают.

Напомним, в начале мая в Польше произошла серия серьезных пожаров – в Варшаве сгорел ТРЦ, неподалеку от Катовице произошел крупный пожар в автопарке, был и ряд менее известных случаев.

Впоследствии в стране объявили о задержании девяти человек, подозреваемых в диверсионной деятельности на территории страны по заказу России.

Польские власти усилили меры безопасности вокруг аэропорта Жешув-Ясёнка, который стал главным транзитным узлом для поставки иностранной военной помощи Украине, из-за беспокойства относительно диверсионных операций со стороны России.