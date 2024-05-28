Боррель: Держави ЄС самі вирішують, чи дозволяти бити їх зброєю по Росії

Міністри оборони країн ЄС на зустрічі у вівторок обговорили можливе послаблення обмежень на застосування західної зброї по російській території, але це рішення, які індивідуально повинні ухвалювати самі держави-члени.

Про це на пресконференції за підсумками зустрічі розповів глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, пише "Європейська правда".

За словами Борреля, на зустрічі міністрів генсек НАТО Єнс Столтенберг, який був присутній особисто, порушував це питання.

"Очевидно, що це – законна дія відповідно до міжнародного права, коли вона виконується пропорційно. Але також чітко зрозуміло, що ці рішення (про зняття обмежень на удари по РФ. – Ред.) індивідуально приймає кожна країна-член", – сказав Боррель.

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Він зазначив, що деякі країни у минулому були проти застосування їхньої зброї по цілях у Росії, але сьогодні змінили свою думку та погодились зняти обмеження.

"Але це спроможності держав-членів. Ніхто не може змусити державу-члена зняти ці обмеження на зброю, яку вони постачають Україні… Ніхто не буде змушувати на рівні ЄС діяти у той чи інший спосіб", – додав Боррель.

Він допустив, що все ж у майбутньому інші держави-члени також змінять свою позицію.

Раніше Боррель, говорячи про дозвіл українським силам бити по Росії, заявляв, що вважає за необхідне знайти баланс між ризиком ескалації та необхідністю для українців захищати себе.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг наполягає, що союзникам потрібно переглянути обмеження на заборону Україні вдаряти по РФ західною зброєю на тлі прикордонних боїв на Харківщині.