Боррель: Государства ЕС сами решают, позволять ли бить их оружием по России

Министры обороны стран ЕС на встрече во вторник обсудили возможное ослабление ограничений на применение западного оружия по российской территории, но это решения, которые индивидуально должны принимать сами государства-члены.

Об этом на пресс-конференции по итогам встречи рассказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, пишет "Европейская правда".

По словам Борреля, на встрече министров генсек НАТО Йенс Столтенберг, который присутствовал лично, поднимал этот вопрос.

"Очевидно, что это – законное действие в соответствии с международным правом, когда оно выполняется пропорционально. Но также четко понятно, что эти решения (о снятии ограничений на удары по РФ. – Ред.) индивидуально принимает каждая страна-член", – сказал Боррель.

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Он отметил, что некоторые страны в прошлом были против применения их оружия по целям в России, но сегодня изменили свое мнение и согласились снять ограничения.

"Но это способности государств-членов. Никто не может заставить государство-члена снять эти ограничения на оружие, которое они поставляют Украине... Никто не будет заставлять на уровне ЕС действовать тем или иным образом", – добавил Боррель.

Он допустил, что все же в будущем другие государства-члены также изменят свою позицию.

Ранее Боррель, говоря о разрешении украинским силам бить по России, заявлял, что считает необходимым найти баланс между риском эскалации и необходимостью для украинцев защищать себя.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг настаивает, что союзникам нужно пересмотреть ограничения на запрет Украине бить по РФ западным оружием на фоне приграничных боев на Харьковщине.