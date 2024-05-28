Глава дипломатії ЄС висловився щодо права України бити по території Росії

Глава дипломатії ЄС, говорячи про дозвіл українським силам бити по Росії, вважає за необхідне знайти баланс між ризиком ескалації та необхідністю для українців захищати себе.

Про це Боррель сказав перед засіданням міністрів оборони держав ЄС у вівторок, повідомляє "Європейська правда".

Боррель сказав, що сьогодні постало питання, чи дозволяють держави Заходу Україні використовувати зброю для ураження цілей за межами української території, як це нещодавно запропонував генсек НАТО Єнс Столтенберг.

"Чи дозволяємо ми використовувати нашу зброю далі, на російській території? Що ж, деякі держави-члени почали вирішувати це питання – знімаючи це обмеження. Ще одна важлива річ, яку ми сьогодні обговорюємо", – сказав Боррель.

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На його думку, правила ведення війни допускають удари за межами української території.

"Тут немає ніякої суперечності. Я можу відповісти або воювати проти того, хто воює проти мене з (їхньої) території. Ризик ескалації, я впевнений, дехто винесе на обговорення. Але ви повинні збалансувати ризик ескалації і необхідність для українців захищати (себе)", – зазначив Боррель.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг наполягає, що союзникам потрібно переглянути обмеження на заборону Україні вдаряти по РФ західною зброєю на тлі прикордонних боїв на Харківщині.

Цю позицію поділяють, зокрема, міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен і очільник Міноборони Естонії Ханно Певкур.

Тим часом канцлер Німеччини Олаф Шольц виступає проти використання Україною наданої західними союзниками зброї для ударів по Росії.