Парламент Данії не підтримав визнання Палестини

Данський парламент 28 травня відхилив пропозицію лівих партій про визнання Палестинської держави.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Законопроєкт про визнання Палестини до парламенту подали чотири ліві партії. Представниця однієї з них Саша Факсе заявила, що цей крок є єдиним шляхом досягти стабільного миру на Близькому Сході.

"Переважна більшість данських політиків згодні з тим, що без рішення про дві держави на Близькому Сході не буде тривалого миру", – сказала вона під час засідання, маючи на увазі існування міжнародно визнаних Ізраїлю та Палестини.

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Парламентарі відхилили цю пропозицію, підтримавши позицію уряду Данії про відсутність необхідних умов для визнання Палестинської держави.

Данський міністр закордонних справ Ларс Люкке Расмуссен раніше пояснював, що Палестина не відповідає критеріям державності – зокрема, не має жодного органу влади, який функціонує, та контролю над власною територією.

Хоча Расмуссен не брав участі в дискусії в парламенті, він заявив, що сподівається на підтримку Палестинської держави з боку Данії в майбутньому.

Натомість три інші європейські держави - Іспанія, Ірландія та Норвегія – 28 травня офіційно визнали державність Палестини, як і анонсували.

Раніше Ізраїль викликав на розмову послів цих держав і показав їм відео захоплення заручників бойовиками ХАМАС, а також відкликав своїх послів.