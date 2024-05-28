Парламент Дании не поддержал признание Палестины

Датский парламент 28 мая отклонил предложение левых партий о признании Палестинского государства.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Законопроект о признании Палестины в парламент подали четыре левые партии. Представительница одной из них Саша Факсе заявила, что этот шаг является единственным путем достичь стабильного мира на Ближнем Востоке.

"Подавляющее большинство датских политиков согласны с тем, что без решения о двух государствах на Ближнем Востоке не будет длительного мира", – сказала она во время заседания, имея в виду существование международно признанных Израиля и Палестины.

Реклама:

Парламентарии отклонили это предложение, поддержав позицию правительства Дании об отсутствии необходимых условий для признания Палестинского государства.

Датский министр иностранных дел Ларс Льокке Расмуссен ранее объяснял, что Палестина не соответствует критериям государственности – в частности, не имеет ни одного функционирующего органа власти и контроля над собственной территорией.

Хотя Расмуссен не участвовал в дискуссии в парламенте, он заявил, что надеется на поддержку Палестинского государства со стороны Дании в будущем.

Зато три другие европейские государства – Испания, Ирландия и Норвегия – 28 мая официально признали государственность Палестины, как и анонсировали.

Ранее Израиль вызвал на разговор послов этих государств и показал им видео захвата заложников боевиками ХАМАС, а также отозвал своих послов.