Чехія організувала зустріч лідерів кількох держав з числа тих, що є провідними у постачанні зброї для ЗСУ, причому цей саміт наперед не анонсувався.

Про його проведення повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, що прибув до Праги.

Шмигаль у короткому повідомленні на офіційному Телеграм-каналі розкрив перелік учасників події. Він розповів, що на запрошення прем'єр-міністра Чехії Петра Фіали має відбутися "широка робоча зустріч щодо потреб України спільно з лідерами Польщі, Латвії, Данії, Нідерландів, представника США".

За даними "Європейської правди", у підготовчій комунікації ця зустріч фігурувала як AMMO Summit.

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Як відомо, саме Чехія є ініціатором схеми закупівлі снарядів для ЗСУ у третіх країн.

Також перед початком багатосторонньої зустрічі Шмигаль провів переговори з чеським колегою Петром Фіалою. "Обговорили реалізацію артилерійської ініціативи, на яку зібрано вже понад 1,6 млрд євро. Для нас важливо, аби боєприпаси надходили вчасно, системно та згідно з графіком уже з червня", – заявив український прем’єр.

Серед інших ідей, які є тематикою обговорення і про які повідомив Шмигаль, є "можливість використання зброї партнерів для захисту на території агресора". Український прем’єр повідомив, що отримав підтримку Фіали в цьому питанні. Ця тема має обговорюватися також у ширшому форматі.



"Серед тем розмови (з Петром Фіалою -ЄП) — спільні виробництва у сфері ОПК, об'єднання зусиль щодо посилення тиску на Росію. Санкції, конфіскація російських активів, формула миру, актуальні питання співпраці", – додав Денис Шмигаль.

Як повідомляла ЄвроПравда, в ЄС прокоментували рішення деяких держав ЄС дозволити бити їх зброєю по РФ.

Крім того, в Євросоюзу починається обговорення ідеї тренування військових на території України за участі західних військових.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг наполягає, що союзникам потрібно переглянути обмеження на заборону Україні вдаряти по РФ західною зброєю на тлі прикордонних боїв на Харківщині.