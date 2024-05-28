Эстония хочет, чтобы ЕС до конца года подготовил 100 тысяч украинских военных

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур считает, что тренировочная миссия Европейского Союза по обучению украинских военных (EUMAM) должна увеличить целевой показатель количества подготовленных украинцев.

Об этом он сказал в Брюсселе утром 28 мая, прибыв на заседание Совета Евросоюза, передает "Европейская правда".

Певкур отметил, что союзники Украины в последнее время сообщают "хорошие новости" о поставках боеприпасов и другого оружия, что важно, учитывая действия российских сил в Харьковской области.

"Но в дополнение к этому, я считаю, мы должны послать очень четкий сигнал России, а также Украине, что мы готовы увеличить масштаб тренировочной миссии", – добавил он.

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Эстонский министр обороны напомнил, что ЕС пообещал увеличить численность подготовленных в рамках EUMAM украинских военных с 40 до 60 тысяч.

"Это будет сделано, но я считаю, что этого недостаточно, потому что Россия оказывает большее давление. Это означает, что нам нужно идти на еще большие шаги. Я считаю, что правильно послать очень четкий сигнал о том, что мы подготовим до 100 тысяч украинских солдат", – заявил Певкур.

"Но, конечно, это также означает, что украинцы должны дать нам солдат, которых мы можем тренировать", – добавил он.

Напомним, миссия EUMAM была создана в октябре 2022 года для помощи в подготовке украинских военнослужащих. Ее мандат пока рассчитан до ноября 2024 года, но ожидается, что в июле его продлят.

В рамках EUMAM учения проходят преимущественно на территории Польши и Германии, но, по данным СМИ, в Евросоюзе обсуждают перенос части тренировок на территорию Украины.