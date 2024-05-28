Французского депутата отстранили от работы из-за флага Палестины

Члена леворадикальной партии "Франция непокоренная" Себастьена Делогю отстранили от работы в Национальном собрании (нижней палате парламента) на две недели после того, как он поднял палестинский флаг в сессионном зале.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Во время часа вопросов к правительству, посвященной возможному признанию Палестинского государства со стороны Франции, Делогю встал с палестинским флагом.

Спикер парламента Яэль Браун-Пиве назвала поведение левого депутата неприемлемым, после чего коллеги Делогю проголосовали за его отстранение от работы на две недели и сокращение вдвое парламентской помощи на два месяца.

Президент Франции Эмманюэль Макрон во вторник заявил, что поддерживает признание Палестины в "надлежащий момент" и не хочет руководствоваться эмоциями в этом вопросе.

Отстранение Делогю произошло в день, когда Испания, Ирландия и Норвегия официально признали Палестинское государство. Теперь таких государств 145 из 193 членов ООН.

Ранее Израиль вызвал на разговор послов этих государств и показал им видео захвата заложников боевиками ХАМАС, а также отозвал своих послов.