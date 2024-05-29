Rheinmetall розповів про замовлення країною Європи боєприпасів для ППО

Збройова компанія Rheinmetall отримала замовлення від європейської країни на постачання сотень тисяч боєприпасів для системи протиповітряної оборони (ППО) Skynex.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні компанії.

Загальна вартість замовлення 35-мм боєприпасів AHEAD становить щонайменше 100 мільйонів євро та буде виготовлено щонайменше 100 тисяч магазинів, йдеться в повідомленні.

Про яку саме європейську країну йдеться, в компанії не уточнили, втім, не варто виключати, що боєприпаси може отримати Україна, яка має щонайменше дві установки Skynex.

Реклама:

Наприкінці квітня уряд Німеччини прозвітував про чергову партію військової допомоги Україні, до якої серед іншого увійшли додаткові засоби протиповітряної оборони, зокрема зенітний ракетний комплекс Skynex із боєприпасами, снаряди й бронетехніка.

Цього тижня глава МЗС України Дмитро Кулеба в онлайн-зверненні до Ради міністрів закордонних справ країн ЄС закликав пришвидшити постачання додаткових систем ППО і також підтримати удари України по військових цілях на території РФ.

Нещодавно Rheinmetall отримав велике замовлення на артилерійські боєприпаси від країни-члена НАТО на суму майже 300 мільйонів євро.