Молдова обмежить використання повітряного простору через візит Блінкена

У Молдові у середу, 29 травня, буде обмежено використання повітряного простору у зв’язку з візитом держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Про це повідомляє Управління цивільної авіації Молдови, інформує "Європейська правда".

Як зазначено, обмеження діятимуть з 08:00 до 21:00 за місцевим часом.

На цей час забороняються польоти літаків загального призначення, вертольотів, повітряних куль, мотопланерів, парапланів, а також використання безпілотних літальних апаратів (дронів) в секторі 1 ТМА Кишинів.

Реклама:

Крім того, як повідомляє NewsMaker, під час візиту Блінкена у Кишиневі тимчасово обмежать доступ громадян до деяких громадських місць.

У заяві мерії йдеться, що Блінкен відвідає уряд і парламент. У зв'язку з цим, з 08:00 до 21:00 не можна буде проводити мітинги, демонстрації, ремонтні роботи та вирубку дерев у периметрі вулиць, якими пересуватиметься офіційний кортеж.

Як раніше повідомляв Держдеп, 28-31 травня держсекретар Блінкен здійснить візит до Молдови і Чехії "щоб підкреслити наші міцні двосторонні відносини".

Нещодавно Блінкен відвідував Київ. Про те, чому візит Блінкена до України видався "революційним", але не до кінця успішним, читайте в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Від гітари до перемоги: деталі візиту Блінкена до України, що приніс чимало несподіванок.