Молдова ограничит использование воздушного пространства из-за визита Блинкена

В Молдове в среду, 29 мая, будет ограничено использование воздушного пространства в связи с визитом госсекретаря США Энтони Блинкена.

Об этом сообщает Управление гражданской авиации Молдовы, информирует "Европейская правда".

Как указано, ограничения будут действовать с 08:00 до 21:00 по местному времени.

На это время запрещаются полеты самолетов общего назначения, вертолетов, воздушных шаров, мотопланеров, парапланов, а также использование беспилотных летательных аппаратов (дронов) в секторе 1 ТМА Кишинев.

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Кроме того, как сообщает NewsMaker, во время визита Блинкена в Кишиневе временно ограничат доступ граждан к некоторым общественным местам.

В заявлении мэрии говорится, что Блинкен посетит правительство и парламент. В связи с этим, с 08:00 до 21:00 нельзя будет проводить митинги, демонстрации, ремонтные работы и вырубку деревьев в периметре улиц, по которым будет передвигаться официальный кортеж.

Как ранее сообщал Госдеп, 28-31 мая госсекретарь Блинкен совершит визит в Молдову и Чехию "чтобы подчеркнуть наши прочные двусторонние отношения".

Недавно Блинкен посещал Киев. О том, почему визит Блинкена в Украину выдался "революционным", но не до конца успешным, читайте в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко От гитары до победы: детали визита Блинкена в Украину, принесшего немало неожиданностей.