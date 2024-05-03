В ОПУ рассказали детали встречи Зеленского с Кэмероном, который непублично посетил Киев

В пятницу утром в Офисе президента Украины рассказали детали встречи президента Владимира Зеленского с главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном, который накануне посетил Киев с необъявленным визитом.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В пресс-службе ОПУ отметили, что Зеленский поблагодарил правительство Великобритании за самый большой пакет оборонной поддержки объемом полмиллиарда фунтов стерлингов, о котором объявили на прошлой неделе.

"Предоставление этого пакета, вместе со сверхважным решением США о помощи, имеет большое значение для нас в этот ключевой момент", – сказал Зеленский.

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Президент проинформировал Кэмерона о ситуации на фронте и подчеркнул: важно, чтобы вооружение, предусмотренное пакетом поддержки, поступило как можно скорее. Прежде всего бронетехника, боеприпасы и ракеты различных типов.

Особое внимание во время встречи уделили подготовке к международным мероприятиям, которые состоятся вскоре: саммиту "Группы семи" в Италии, инаугурационному Саммиту мира в Швейцарии, саммиту НАТО в Вашингтоне и четвертому саммиту Европейского политического сообщества в Великобритании.

О визите Кэмерона в Киев стало известно из сообщения агентства Reuters, которое взяло интервью у дипломата. Агентство отмечало, что Кэмерон встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и президентом Владимиром Зеленским во время своего второго визита в украинскую столицу в должности министра иностранных дел.

Между тем, о визите главы МИД Британии не сообщали публично на официальных ресурсах обеих стран, как и о встречах Кэмерона с Кулебой и Зеленским.

В Киеве Кэмерон пообещал, что Великобритания будет выделять Украине три миллиарда фунтов стерлингов ежегодной военной помощи, и это будет происходить "столько, сколько потребуется".

Кэмерон также заявил агентству Reuters, что Украина имеет право использовать предоставленное Лондоном оружие для нанесения ударов по целям на территории России.