Дуда призначив нових командувачів польської армії

Президент Польщі Анджей Дуда призначив нових командувачів Збройних сил і Сил територіальної оборони, а представника Польщі у військових комітетах НАТО та ЄС підвищив до звання генерала.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Onet.

У п’ятницю вранці Дуда вручив акти про призначення на посаду генерального командувача Збройних сил генерал-лейтенанту Мареку Соколовському та на посаду командувача Силами територіальної оборони – бригадному генералу Кшиштофу Станьчику.

Крім того, польський президент вручив Славоміру Войцеховському, військовому представнику Польщі у військових комітетах НАТО та ЄС, акт про підвищення до звання генерала польської армії.

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Генерал Марек Соколовський є випускником Офіцерського коледжу механізованих військ. Він служив у місіях в Сирії та Іраку, а у 2013 році командував 13-ю ротацією польського військового контингенту в Афганістані. З 2019 року перебуває на службі в Головному командуванні Збройних Сил. Генерал Соколовський – інструктор з дзюдо, аквалангіст і стрибає з парашутом.

Генерал Кшиштоф Станьчик є випускником Військової академії ракетних військ і артилерії в Торуні та аспірантури з оборонної політики в Академії військових мистецтв.

З силами територіальної оборони пов’язаний з самого початку їх формування у 2017 році. 11 вересня 2023 року обійняв посаду 1-го заступника командувача Силами територіальної оборони.

З 11 жовтня 2023 року виконував обов’язки заступника командувача Сил територіальної оборони. Брав участь у п'яти місіях за кордоном – в Сирії, Іраку та Афганістані. Захоплюється бігом на середні дистанції.

Нагадаємо, напередодні Дуда вніс до Сейму законопроєкт про посилення здатності держави протистояти загрозам.

А міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив нещодавно, що напад Росії на будь-якого члена НАТО неминуче призведе до її поразки.