Дуда назначил новых командующих польской армией

Президент Польши Анджей Дуда назначил новых командующих Вооруженных сил и Сил территориальной обороны, а представителя Польши в военных комитетах НАТО и ЕС повысил до звания генерала.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Onet.

В пятницу утром Дуда вручил акты о назначении на должность генерального командующего Вооруженных сил генерал-лейтенанту Мареку Соколовскому и на должность командующего Силами территориальной обороны – бригадному генералу Кшиштофу Станьчику.

Кроме того, польский президент вручил Славомиру Войцеховскому, военному представителю Польши в военных комитетах НАТО и ЕС, акт о повышении до звания генерала польской армии.

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Генерал Марек Соколовский является выпускником Офицерского колледжа механизированных войск. Он служил в миссиях в Сирии и Ираке, а в 2013 году командовал 13-й ротацией польского военного контингента в Афганистане. С 2019 года находится на службе в Главном командовании Вооруженных сил. Генерал Соколовский – инструктор по дзюдо, аквалангист и прыгает с парашютом.

Генерал Кшиштоф Станьчик – выпускник Военной академии ракетных войск и артиллерии в Торуне и аспирантуры по оборонной политике в Академии военных искусств.

С силами территориальной обороны связан с самого начала их формирования в 2017 году. 11 сентября 2023 года занял должность 1-го заместителя командующего Силами территориальной обороны.

С 11 октября 2023 года исполнял обязанности заместителя командующего Сил территориальной обороны. Участвовал в пяти миссиях за рубежом – в Сирии, Ираке и Афганистане. Увлекается бегом на средние дистанции.

Напомним, накануне Дуда внес в Сейм законопроект об усилении способности государства противостоять угрозам.

А министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил недавно, что нападение России на любого члена НАТО неизбежно приведет к ее поражению.