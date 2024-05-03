Глава МИД Германии пообещала последствия за атаку российских хакеров

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Россия понесет последствия за кибератаку, вероятно, организованную группой, имеющей связи с военной разведкой РФ.

Об этом Бербок сказала на пресс-конференции в Аделаиде, ее цитирует агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

В январе 2023 года Берлин заявил, что российские хакеры-активисты вывели из строя несколько немецких сайтов в ответ на решение Германии отправить танки Leopard в Украину.

"Теперь мы можем четко отнести прошлогоднюю атаку к российской группе APT28, которую контролирует российская военная разведка", – сказала Бербок.

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"Другими словами, российские государственные хакеры атаковали Германию в киберпространстве. Это абсолютно недопустимо и без последствий не останется", – добавила Бербок.

В марте немецкое агентство по кибербезопасности и исследователи, работающие на владельца Google Alphabet, заявили, что похожую группу под названием APT29 поймали на атаке на несколько немецких политических партий. Хакеры пытались проникнуть в их сети и похитить данные.

В январе прошлого года стало известно, что российские хакеры, вероятно, в ответ на решение Германии о поставках танков в Украину атаковали ряд немецких веб-сайтов.

25 января 2023 года правительство Германии официально сообщило о решении передать ВСУ основные боевые танки Leopard и разрешить реэкспорт другим странам.

Недавно глава немецкого Федерального ведомства по информационной безопасности признала, что они недостаточно подготовлены к потенциальной широкомасштабной кибератаке.