В Германии будут судить бизнесменов, поставлявших в РФ компоненты для беспилотников

Двое бизнесменов из Германии, которые, как утверждается, незаконно поставляли в Россию электронные компоненты для беспилотников, предстанут перед Высшим региональным судом Штутгарта.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает n-tv.

Согласно обвинительному заключению, их заказчик в России изготавливал военные материалы и компоненты. Вероятно, речь идет о беспилотнике "Орлан-10", который используется российскими вооруженными силами в Украине.

Согласно обвинению, поставленные электрические компоненты являются обычным компонентом этого типа беспилотников и подпадают под действие эмбарго Европейского Союза в отношении России.

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Считается, что незаконно доставленные компоненты стоили около 875 тысяч евро.

Прокуратура Гамбурга в марте предъявила обвинения пяти сотрудникам немецкой компании Siemens за экспорт газовых турбин в оккупированный Россией Крым, о чем стало известно еще в 2017 году.

В 2017 году стало известно, что Россия доставила на оккупированный полуостров четыре турбины производства немецкого концерна Siemens в обход санкций ЕС.

Siemens сначала отрицал нелегальную поставку, но впоследствии заявил, что имеет все доказательства того, что газовые турбины были незаконно транспортированы – но без ведома немецкой компании. В конце концов Siemens продолжил торговлю с Россией и после этого скандала.

Западным компаниям запрещено торговать с Крымом, аннексию которого Россией в 2014 году не признает подавляющее большинство государств мира.