Из элитного университета Парижа выгнали пропалестинский протест студентов

Правоохранители заставили покинуть территорию университета Sciences Po в Париже около сотни студентов, которые с предыдущего дня устроили там пропалестинскую акцию.

Об этом сообщает AFP, пишет "Европейская правда".

Утром в пятницу полиция зашла на территорию Sciences Po, чтобы выгнать студентов-протестующих, которые с четверга проводили там акцию протеста в поддержку палестинцев.

Основные здания университета по решению администрации оставались закрытыми в связи с протестом. Утром так называемый "Палестинский комитет", инициатива протестующих, объявил об отказе от компромиссного соглашения, которое предложила администрация.

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В полиции около 13:00 сообщили, что "эвакуировали" 91 участника акции и операция прошла без инцидентов.

Оргкомитет протестующих студентов считает реакцию непропорциональной.

Пропалестинские акции охватили ряд филиалов Sciences Po на территории Франции и сосредоточились преимущественно в этом университете; протест был также в Сорбонне.

Ранее руководитель столичного региона Иль-де-Франс, где расположен парижский филиал Sciences Po, заявила о приостановлении выплат для университета из бюджета региона, "пока не будут восстановлены спокойствие и безопасность".