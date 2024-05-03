Британия назначит спецпредставителя для наращивания производства оружия – глава МИД

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон анонсировал назначение нового спецпредставителя, который будет отвечать за выполнение планов по наращиванию национального военного производства.

Об этом он сказал в интервью Sky News во время визита во Львов 3 мая, сообщает "Европейская правда".

Кэмерона попросили ответить, как британское правительство может заставить частные оборонные компании вроде BAE Systems, Thales и Babcock увеличивать производство в необходимых масштабах и темпах.

"Существует специальная стратегия в сфере боеприпасов стоимостью 10 миллиардов фунтов стерлингов, которая обеспечит именно то, о чем вы говорите – наращивание производства", – напомнил глава британского МИД.

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"Но я считаю, что мы можем пойти еще дальше, назначив специального посланника по вопросам обороны, который бы имел полномочия от премьер-министра, чтобы убедиться, что мы заключаем двухлетние соглашения с поставщиками вооружений, потому что нам нужно не только предоставлять больше вооружений Украине, но и наращивать собственные запасы", – добавил он.

Кэмерон уточнил, что спецпредставитель не будет аналогом лорда Бивербрука в годы Второй мировой войны, который отвечал за расширение производства самолетов. Вместо этого он будет коммуницировать с производителями и уверять в финансировании многолетних проектов.

Но он дал понять, что способность посланника обратиться к промышленности с заверением в финансировании многолетних контрактов на поставку боеприпасов будет ключевой – и также может снизить стоимость.

"Нужно, я считаю, иметь прямой контакт с премьер-министром, чтобы гарантировать, что мы делаем это (производство оружия. – Ред.) национальным приоритетом, которым оно, безусловно, является", – добавил глава МИД Британии.

В апреле Сунак заявил, что Великобритания увеличит расходы на оборону до минимального порога в 2,5% ВВП к 2030 году, или до 87 миллиардов фунтов стерлингов в год, что является крупнейшим за последние десятилетия ростом.