В Литве отвергли заявление ФСБ России о ликвидации "литовского диверсанта"

Вильнюс опроверг утверждение Федеральной службы безопасности России о якобы ликвидации россиянина, прибывшего из Литвы для осуществления "диверсий", назвав их частью систематической дезинформационной кампании.

Такой комментарий распространил руководитель Национального центра управления кризисами Литвы (NKVC) Вильмантас Виткаускас, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BNS.

По словам Виткаускаса, одной из целей "агрессивной деятельности" России является влияние на поддержку Литвой Украины, и в ближайшее время на фоне литовских военных учений можно ожидать больше таких дезинформационных атак.

"Россия систематически осуществляет дезинформационные кампании и провокации в течение длительного времени с целью повышения напряженности среди обществ и союзников, а также для прикрытия своих агрессивных действий. Эта дезинформация, распространяемая ФСБ, является именно таким случаем", – сказал глава NKVC.

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В пятницу российская Федеральная служба безопасности сообщила о ликвидации "агента украинской военной разведки", который якобы приехал из Литвы в Московскую область в марте для "диверсий и террора" на военных и инфраструктурных объектах региона.

Это не первый случай, когда Россия заявляет о якобы причастности западных государств к диверсиям на своей территории.

Между тем на Западе также возлагают на Москву ответственность за гибридные атаки.

Недавно Норвежская полицейская служба безопасности обнаружила, что агенты российской разведки работают в Западной Норвегии, и считает, что Россия может готовить диверсии против объектов критической инфраструктуры.