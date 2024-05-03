США помогут НАТО и ЕС наказать Россию за кибератаки против европейских стран

Соединенные Штаты осудили злонамеренную кибердеятельность России, направленную против их европейских союзников, и пообещали помочь с привлечением ее к ответственности.

Об этом в Twitter (X) заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, сообщает "Европейская правда".

Представитель Госдепа указал, что США осуждают "злонамеренную киберактивность, которую осуществляет российская военная разведка против Германии, Чехии, Литвы, Польши, Словакии и Швеции".

"Мы присоединяемся к усилиям НАТО и ЕС по противодействию такой деятельности и привлечению виновных к ответственности", – добавил Миллер.

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Ранее в пятницу ЕС выступил с осуждением злонамеренной киберкампании России против Германии и Чехии.

В НАТО также выразили солидарность с Германией и Чехией в связи с кибератаками, совершенными российской группой хакеров, и готовы рассмотреть скоординированный ответ на угрозу.

Министерство иностранных дел Германии 3 мая вызвало временного поверенного в делах посольства России в ответ на российскую кибератаку на правящую Социал-демократическую партию, которая произошла в прошлом году.