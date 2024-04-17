У Швеції знайшлися охочі спалити Коран за кілька днів перед прийомом Євробачення
Шведська поліція отримала заявку на проведення акції зі спаленням Корану, яку організатори хочуть влаштувати за лічені дні до пісенного конкурсу Євробачення, який цьогоріч проходить у шведському Мальме.
Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".
Управління поліції південного регіону отримало заявку на проведення 3 травня масового зібрання на площі Густава Адольфа у Мальме, під час якого планують палити священну книгу мусульман Коран.
Це менш як за тиждень до проведення у місті пісенного конкурсу "Євробачення", перший півфінал якого відбудеться 7 травня.
Речниця поліції повідомила, що заявка поки на розгляді і ніякого рішення ще не прийнято.
Відповідальний за координацію поліції під час масштабних заходів безпеки у зв’язку з Євробаченням Пер Енгстрьом зазначив, що слід "добре зважити, які наслідки це може мати".
У зв’язку з дуже високим ризиком терористичної загрози шведська поліція ретельно продумує заходи безпеки у Мальме на період конкурсу. На підмогу місцевим правоохоронцям прибудуть додаткові сили з інших регіонів та навіть сусідніх країн.
Місцями поліція буде патрулювати у посиленому екіпіруванні, а в окремі зони міста буде заборонено заходити із сумками.
Як відомо, минулого року численні акції зі спаленням Корану, розпочаті скандальним дансько-шведським активістом і підхоплені іншими особами, викликали велике обурення у мусульманських країнах і призвели навіть до нападу на посольство Швеції в Іраку.
Опосередковано вони могли стати причиною того, що виконавець ісламістського теракту у Брюсселі в жовтні 2023 року обрав своєю ціллю саме шведських вболівальників.
Нещодавно один з паліїв Корану у Швеції через загрозу депортації переїхав до Норвегії.
У сусідній Данії після тривалих дебатів законодавчо заборонили спалювати у громадських місцях релігійні писання, такі як Коран, Біблія чи Тора.