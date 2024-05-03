Вице-спикер парламента Грузии обещает молиться за "освобождение протестующих от злых сил"

Вице-спикер парламента Грузии, депутат партии власти "Грузинская мечта" Нино Цилосани заявила, что будет молиться за "освобождение от злых сил" протестующих, которым не нравится скандальный закон об "иноагентах".

Как сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда", так депутат отреагировала в соцсетях на флешмоб молодежи с давлением на депутатов партии власти.

Одной из форм протеста против закона "О прозрачности иностранного влияния", кроме акций на улице, стал флешмоб в соцсетях с переводом символических "30 тетри" – "30 сребреников" на счета депутатов, которые голосовали за закон. В назначении платежей указывают "предательство родины".

Цилосани заявила, что пожертвует такие переводы в пользу церкви и будет молиться за "освобождение от злых сил" тех, кто прислал ей эти деньги.

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"В этот сложный день я буду молиться за вас, прошу Господа простить наполняющую вас ненависть и освободить вас от злых сил", – написала вице-спикер в своем Facebook.

Как известно, резонансный законопроект об "иноагентах", несмотря на многодневные массовые протесты и предупреждения Запада, уже одобрен в первом и втором чтениях. Ожидается, что парламент Грузии рассмотрит проект в третьем чтении примерно через две недели.

МВД Грузии сообщило о задержании 23 человек по итогам акций протеста вечером 2 мая.

Протестующие сообщали о нападениях "титушек", некоторые в результате избиения получили серьезные травмы.

МИД Украины в связи с протестами опубликовало рекомендации для украинцев в Грузии.

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