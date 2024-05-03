Президент Грузии поговорила с главой Евросовета на фоне антиправительственных протестов

Грузинский президент Саломе Зурабишвили 3 мая провела телефонный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, который прежде всего касался намерений властей Грузии принять противоречивый закон об "иноагентах".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила администрация Зурабишвили.

Во время "длительного телефонного разговора" Зурабишвили и Мишель обсудили ситуацию в Грузии, ее европейскую интеграцию и "факторы, которые этому препятствуют". Среди них в пресс-релизе упоминают проект закона "О прозрачности иностранного влияния".

Также стороны обсудили последние антиправительственные протесты в Грузии и усилия ее партнеров и друзей по поддержке евроинтеграции страны, говорится в сообщении.

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Как известно, резонансный законопроект об "иноагентах", несмотря на многодневные массовые протесты и предупреждения Запада, уже одобрен в первом и втором чтениях. Ожидается, что парламент Грузии рассмотрит проект в третьем чтении примерно через две недели.

МВД Грузии сообщило о задержании 23 человек по итогам акций протеста вечером 2 мая.

Протестующие сообщали о нападениях "титушек", некоторые в результате избиения получили серьезные травмы.

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