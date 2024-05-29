У Білому домі відповіли на питання про участь Байдена у Саміті миру

У Білому домі підтвердили, що США братимуть участь у запланованому у Швейцарії Саміті миру, а також відповіли на питання про можливу участь президента Джо Байдена.

Про це під час брифінгу заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки".

Вона підтвердила, що США братимуть участь у заході, але водночас не оголосила, хто саме представлятиме американську сторону.

"Як ви знаєте, ми брали активну участь у кожному з попередніх українських мирних самітів. Уряд США бере в цьому участь. І ми будемо представлені у цьому майбутньому саміті", – зазначила Жан-П’єр.

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На питання, чи буде присутній на саміті Байден, вона відповіла, що "не має більш конкретної інформації, якою може поділитись".

За словами Жан-П’єр, як і до цього саміту, для США пріоритет – продовжувати підтримувати зусилля України.

"Для нас важливо продовжувати переконуватись, що Україна має усі можливості, необхідні для захисту, а також для забезпечення справедливого та міцного миру", – додала вона.

Раніше президент України Володимир Зеленський закликав лідерів США і Китаю особисто взяти участь у Саміті миру.

Він також заявляв, що глава Кремля Владімір Путін буде втішений, якщо Байден проігнорує Саміт миру у Швейцарії.

Водночас ЗМІ повідомляють, що Байден, швидше за все, пропустить саміт миру, оскільки він перетинається зі збором коштів на передвиборчу кампанію у Каліфорнії.