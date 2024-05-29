У Білому домі відповіли на питання про участь Байдена у Саміті миру
У Білому домі підтвердили, що США братимуть участь у запланованому у Швейцарії Саміті миру, а також відповіли на питання про можливу участь президента Джо Байдена.
Про це під час брифінгу заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки".
Вона підтвердила, що США братимуть участь у заході, але водночас не оголосила, хто саме представлятиме американську сторону.
"Як ви знаєте, ми брали активну участь у кожному з попередніх українських мирних самітів. Уряд США бере в цьому участь. І ми будемо представлені у цьому майбутньому саміті", – зазначила Жан-П’єр.
На питання, чи буде присутній на саміті Байден, вона відповіла, що "не має більш конкретної інформації, якою може поділитись".
За словами Жан-П’єр, як і до цього саміту, для США пріоритет – продовжувати підтримувати зусилля України.
"Для нас важливо продовжувати переконуватись, що Україна має усі можливості, необхідні для захисту, а також для забезпечення справедливого та міцного миру", – додала вона.
Раніше президент України Володимир Зеленський закликав лідерів США і Китаю особисто взяти участь у Саміті миру.
Він також заявляв, що глава Кремля Владімір Путін буде втішений, якщо Байден проігнорує Саміт миру у Швейцарії.
Водночас ЗМІ повідомляють, що Байден, швидше за все, пропустить саміт миру, оскільки він перетинається зі збором коштів на передвиборчу кампанію у Каліфорнії.