ЗМІ: Угорщина у наступному складі Єврокомісії отримає менш значущу посаду через Орбана

У ЄС хочуть надати Угорщині менш значущу посаду у наступному складі Єврокомісії, зважаючи на тісні стосунки угорського прем’єра Віктора Орбана з РФ та постійне блокування ключових рішень щодо України.

Про це виданню Politico розповіли три дипломати, знайомі з перебігом дискусій, повідомляє "Європейська правда".

У публікації йдеться, що Угорщина хотіла б зберегти посаду єврокомісара з питань розширення, яка має значний вплив через переговори ЄС щодо вступу України до блоку.

Але національні уряди не хочуть, щоб нинішній комісар Олівер Варгеї або будь-який інший угорець продовжував виконувати таку важливу роль, сказали джерела видання.

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Як зазначає Politico, європейські лідери дедалі більше роздратовані тим, що Орбан затягує процес ухвалення санкцій та блокує надання коштів Україні.

Один зі співрозмовників видання зазначив, що навряд чи "навіть може йти мова" про те, щоб Угорщині дозволили зберегти контроль над будь-якими важливими питаннями у наступному складі ЄК.

Четвертий дипломат раніше висловив занепокоєння щодо ролі Варгеї у переговорах про вступ, враховуючи, що Угорщина відкрито виступає проти членства України в ЄС.

"Ось що ми отримуємо, коли ставимо лисицю на чолі курника", – сказав він.

Напередодні стало відомо, що Угорщина на зустрічі послів ЄС заблокувала схвалення проєкту переговорної рамки про вступ України до Євросоюзу через питання прав нацменшин.

Нещодавно ЗМІ повідомили, що Угорщина заблокувала схвалення Євросоюзом спрямування прибутків від російських заморожених активів на закупівлі зброї для України.

Крім того, за даними ЗМІ, Угорщина погрожувала зірвати санкції ЄС проти експорту скрапленого газу з Росії.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс у понеділок розкритикував Угорщину за блокування ключових рішень на рівні Європейського Союзу, зокрема щодо України.