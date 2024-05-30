Глава МЗС Чехії: Стратегія Європи щодо стримування Росії має бути цілісною

Європа має виробити цілісну стратегію стримування Росії і покласти край несистемним підходам.

Таку думку в інтерв’ю Euractiv висловив глава МЗС Чехії Ян Ліпавський, повідомляє "Європейська правда".

Ліпавський закликав покласти край несистемним підходам, в тому числі на рівні ЄС, і виробити в НАТО цілісну стратегію стримування Росії.

"Я б привітав будь-який захід, який означає, що ми можемо стримувати Росію. Частиною стримування Росії є також логічна і безумовна підтримка права України на захист від російської агресії", – зазначив чеський міністр.

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Говорячи про зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО у Празі, яка розпочинається 30 травня, Ліпавський сказав, що її головна мета – "обмінятися думками" щодо майбутнього Вашингтонського саміту НАТО в липні, "де мають бути представлені реальні результати".

Щодо України наразі обговорюється кілька компонентів, включаючи ідею створення фонду військової підтримки у розмірі 100 мільярдів євро, інституціоналізацію спеціальних координаційних платформ, призначення представника НАТО в Києві, а також питання членства і двосторонніх домовленостей у сфері безпеки.

Дискусія також, ймовірно, буде зосереджена на знятті західними країнами обмежень на використання зброї західного виробництва для завдання ударів по російській території.

"Ми маємо різні думки в НАТО щодо підтримки України", – сказав Ліпавський, додавши, що він як господар зустрічі шукає "спільний знаменник".

Щодо створення фонду розміром 100 мільярдів євро, "ми всі розуміємо, що є країни, які налаштовані дуже скептично", зазначив міністр.

Відповідаючи на запитання про його підхід і відносини з Росією, глава МЗС Чехії сказав: "Це дуже, дуже, дуже складна дискусія, і, безумовно, ми ще не ведемо таку дискусію на рівні ЄС або НАТО".

Відповідаючи на запитання, чи стурбований він реакцією Росії на новий інтерес НАТО до збільшення летальної військової допомоги Україні, Ліпавський сказав: "Це не НАТО загострює ситуацію, це Росія загострює ситуацію", додавши, що в інтересах Європи забезпечити безпеку для України.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що трьома основними темами вашингтонського саміту будуть стримування та оборона, підтримка України та глобальне партнерство Альянсу.

Столтенберг також наполіг, що союзникам потрібно переглянути обмеження на заборону Україні вдаряти по РФ західною зброєю на тлі прикордонних боїв на Харківщині.

Крім того, генсек заявив, що НАТО як інституція не має планів відправляти війська в Україну.