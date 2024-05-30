Глава МИД Чехии: Стратегия Европы по сдерживанию России должна быть целостной

Европа должна выработать целостную стратегию сдерживания России и положить конец несистемным подходам.

Такое мнение в интервью Euractiv высказал глава МИД Чехии Ян Липавский, сообщает "Европейская правда".

Липавский призвал положить конец несистемным подходам, в том числе на уровне ЕС, и выработать в НАТО целостную стратегию сдерживания России.

"Я приветствовал бы любые меры, которые означают, что мы можем сдерживать Россию. Частью сдерживания России является также логичная и безусловная поддержка права Украины на защиту от российской агрессии", – отметил чешский министр.

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Говоря о встрече министров иностранных дел стран НАТО в Праге, которая начинается 30 мая, Липавский сказал, что ее главная цель – "обменяться мнениями" относительно будущего Вашингтонского саммита НАТО в июле, "где должны быть представлены реальные результаты".

По Украине сейчас обсуждается несколько компонентов, включая идею создания фонда военной поддержки в размере 100 миллиардов евро, институционализацию специальных координационных платформ, назначение представителя НАТО в Киеве, а также вопросы членства и двусторонних договоренностей в сфере безопасности.

Дискуссия также, вероятно, будет сосредоточена на снятии западными странами ограничений на использование оружия западного производства для нанесения ударов по российской территории.

"У нас в НАТО есть разные мнения о поддержке Украины", – сказал Липавский, добавив, что он как хозяин встречи ищет "общий знаменатель".

Что касается создания фонда размером 100 млрд евро, то "мы все понимаем, что есть страны, которые настроены очень скептически", отметил министр.

Отвечая на вопрос о его подходе и отношениях с Россией, глава МИД Чехии сказал: "Это очень, очень, очень сложная дискуссия, и, безусловно, мы еще не ведем такую дискуссию на уровне ЕС или НАТО".

Отвечая на вопрос, обеспокоен ли он реакцией России на новый интерес НАТО к увеличению летальной военной помощи Украине, Липавский сказал: "Это не НАТО обостряет ситуацию, это Россия обостряет ситуацию", добавив, что в интересах Европы обеспечить безопасность для Украины.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что тремя основными темами вашингтонского саммита будут сдерживание и оборона, поддержка Украины и глобальное партнерство Альянса.

Столтенберг также настаивал, что союзникам нужно пересмотреть ограничения на запрет Украине бить по РФ западным оружием на фоне приграничных боев на Харьковщине.

Кроме того, генсек заявил, что у НАТО как институции нет планов отправлять войска в Украину.