Глава МЗС Італії знову виключив удари італійською зброєю по Росії

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні наполіг у четвер, що Рим ніколи не надішле війська в Україну, і італійська зброя не повинна використовуватися на території Росії.

Про це Таяні сказав у телеінтерв’ю громадському мовнику RAI, пише "Європейська правда".

Міністр, зокрема, зазначив, що уся зброя, яка надходить з Італії в Україну, має бути використана на українській території.

"Ми не відправимо жодного італійського солдата воювати в Україну і не хочемо, щоб військові засоби, які ми відправляємо, використовувалися за межами українських кордонів", – зауважив Таяні.

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Він додав, що "ми не воюємо з Росією", а захищаємо право України на самооборону.

Днями Таяні, виключаючи можливість застосування італійської зброї для ударів по РФ, заявив, що "треба працювати заради миру і знижувати тон".

Прем'єрка Італії Джорджія Мелоні також виступила проти використання Україною західної зброї для ударів по території Росії.