Глава МИД Италии снова исключил удары итальянским оружием по России

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в четверг подчеркнул, что Рим никогда не пошлет войска в Украину, и итальянское оружие не должно использоваться на территории России.

Об этом Таяни сказал в телеинтервью общественному вещателю RAI, пишет "Европейская правда".

Министр, в частности, отметил, что все оружие, которое поступает из Италии в Украину, должно быть использовано на украинской территории.

"Мы не отправим ни одного итальянского солдата воевать в Украину и не хотим, чтобы военные средства, которые мы отправляем, использовались за пределами украинских границ", – отметил Таяни.

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Он добавил, что "мы не воюем с Россией", а защищаем право Украины на самооборону.

На днях Таяни, исключая возможность применения итальянского оружия для ударов по РФ, заявил, что "надо работать ради мира и снижать тон".

Премьер Италии Джорджия Мелони также выступила против использования Украиной западного оружия для ударов по территории России.