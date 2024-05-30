Туреччина почала серійне виробництво власного танка Altay

Туреччина розпочала серійне виробництво власного танка Altay, який у перспективі стане основним бойовим танком збройних сил країни.

Про це заявив глава Секретаріату оборонної промисловості Туреччини Халук Гергюн, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TRT Haber.

Танк нового покоління Altay, що виробляється компанією BMC Defence був оновлений відповідно до умов сучасних бойових дій.

TRT Haber

Його бойові можливості підвищені за рахунок використання сучасних технологій та інновацій, він був оснащений додатковими функціями, що базуються на досвіді, отриманому в операціях, проведених Збройними силами Туреччини протягом останніх років.

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Система управління вогнем нового турецького танка включає, зокрема, лазерний далекомір (LRF) та більш чутливу систему стабілізації зображення. Таким чином, танк зможе виявляти цілі на великих відстанях та точно вражати всі цілі, які можуть зустрітися на полі бою, з високим коефіцієнтом влучання.

Рівень захисту танка тепер відповідає вимогам покоління 3+. Це і пасивний модульний захист, і системи активного захисту від ураження.

"Новий Altay стане сучасним бойовим танком, призначеним для задоволення потреб турецьких збройних сил завдяки своїм оновленим технологіям, покращеній броньовій системі, підвищеній мобільності, сучасній системі управління вогнем, а також навчальним системам і можливостям", – зазначив Гергюн.

Варто зазначити, що Туреччина також розробляє власний національний бойовий літак KAAN у співпраці з британською BAE Systems.

ЗМІ раніше повідомляли, що країна зосередить свої зусилля на просуванні вітчизняного винищувача KAAN на тлі невизначеності щодо її повернення до програми F-35.