Турция начала серийное производство собственного танка Altay, который в перспективе станет основным боевым танком вооруженных сил страны.

Об этом заявил глава Секретариата оборонной промышленности Турции Халук Гергюн, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TRT Haber.

Танк нового поколения Altay, производимый компанией BMC Defence был обновлен в соответствии с условиями современных боевых действий.

TRT Haber

Его боевые возможности повышены за счет использования современных технологий и инноваций, он был оснащен дополнительными функциями, основанными на опыте, полученном в операциях, проведенных Вооруженными силами Турции в течение последних лет.

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Система управления огнем нового турецкого танка включает, в частности, лазерный дальномер (LRF) и более чувствительную систему стабилизации изображения. Таким образом, танк сможет обнаруживать цели на больших расстояниях и точно поражать все цели, которые могут встретиться на поле боя, с высоким коэффициентом попадания.

Уровень защиты танка теперь соответствует требованиям поколения 3+. Это и пассивная модульная защита, и системы активной защиты от поражения.

"Новый Altay станет современным боевым танком, предназначенным для удовлетворения потребностей турецких вооруженных сил благодаря своим обновленным технологиям, улучшенной броневой системе, повышенной мобильности, современной системе управления огнем, а также учебным системам и возможностям", – отметил Гергюн.

Стоит отметить, что Турция также разрабатывает собственный национальный боевой самолет KAAN в сотрудничестве с британской BAE Systems.

СМИ ранее сообщали, что страна сосредоточит свои усилия на продвижении отечественного истребителя KAAN на фоне неопределенности относительно ее возвращения к программе F-35.