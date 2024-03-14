ЗМІ: Туреччина зосередиться на вітчизняному винищувачі на тлі невизначеності з F-35

Туреччина зосередить свої зусилля на просуванні вітчизняного винищувача п'ятого покоління KAAN на тлі невизначеності щодо її повернення до програми F-35 через небажання Анкари відмовитись від російських систем ППО С-400, на чому наголошує Вашингтон.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Hurriyet Daily News з посиланням на джерела в оборонному відомстві країни.

"Наразі немає жодних змін у ставленні обох країн (Туреччини та США – Ред.) до F-35... Ми думаємо, що зможемо повернути гроші, які ми заплатили за F-35. Переговори щодо цього питання тривають. На даному етапі нам потрібно зосередитися на KAAN", – заявили джерела.

Співрозмовники видання підкреслили, що дискусії щодо закупівлі винищувачів Eurofighter, як альтернативи придбанню F-16 у США, тривають.

"Офіційні особи Великої Британії та Німеччини продовжують дискусії щодо цього. Ми очікуємо, що наші союзники ухвалять рішення відповідно до духу альянсу та спільної перспективи безпеки", – зазначили джерела.

Посадовці оборонного відомства Туреччини у розмові з журналістами також висловили сподівання, що в цьому питанні будуть досягнуті позитивні результати.

Раніше міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан дав зрозуміти, що Анкара віддає перевагу збереженню російських систем протиповітряної оборони С-400, на відмові від яких наголошує Вашингтон, якщо вона повернутися до програми винищувачів F-35.

Перед цим у Пентагоні заявили, що наразі повернення Туреччини до програми з виробництва винищувачів F-35 не обговорюється.

Водночас заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд заявляла, що США будуть раді вітати Туреччину у програмі з виробництва винищувачів F-35, але для цього Анкарі необхідно вирішити питання з придбаними у Росії зенітно-ракетними комплексами С-400.

Туреччина, яка прагне модернізувати свої військово-повітряні сили, також розробляє власний національний бойовий літак KAAN у співпраці з британською BAE Systems.

Через рішення Туреччини купити С-400 у Росії країна була виключена з програми F-35, очолюваної США. Туреччина, яка є членом НАТО, планувала закупити близько 100 винищувачів наступного покоління, побудованих компанією Lockheed Martin Corp.

Головна стурбованість США полягає в тому, що С-400 можуть бути використані для збору розвідданих про секретні можливості F-35.