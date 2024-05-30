Німецька депутатка вибачилась за згадку аутизму для критики Шольца, але не перед ним

Головна кандидатка німецьких лібералів на виборах до Європарламенту Марі-Агнес Штрак-Циммерманн вибачилася перед людьми з аутизмом за згадку аутизму для критики канцлера Німеччини Олафа Шольца, але не стала вибачатсь перед канцлером.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Під час заходів у рамках кампанії перед європейськими виборами Штрак-Циммерманн перепросила у людей з аутизмом, яких могли образити її слова про "ознаки аутизму" у федерального канцлера Олафа Шольца.

"Я дуже шкодую про те, що образила людей з аутизмом моїм необдуманим порівнянням, і перепрошую у всіх, кого це стосується… Як людина, яка опікувалася питаннями прав дітей, молоді та людей з особливими потребами багато років, які справедливо очікують чутливого ставлення з боку суспільства, я дуже шкодую, що перейшла межу", – сказала Штрак-Циммерманн.

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"Олаф Шольц дуже спантеличив і розчарував мене своїми діями і браком комунікації, у цьому немає нічого доброго для нашої країни", – додала вона.

Слова Марі-Агнес Штрак-Циммерманн про "ознаки аутизму" у канцлера Олафа Шольца викликали негативну реакцію у Німеччині.

Нагадаємо, Штрак-Циммерманн регулярно критикує Шольца за відмову від постачання ракет Taurus Україні.

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