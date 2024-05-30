Немецкий депутат извинилась за упоминание аутизма для критики Шольца, но не перед ним
Главный кандидат немецких либералов на выборах в Европарламент Мари-Агнес Штрак-Циммерманн извинилась перед людьми с аутизмом за упоминание аутизма для критики канцлера Германии Олафа Шольца, но не стала извиняться перед канцлером.
Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".
Во время мероприятий в рамках кампании перед европейскими выборами Штрак-Циммерманн извинилась перед людьми с аутизмом, которых могли обидеть ее слова о "признаках аутизма" у федерального канцлера Олафа Шольца.
"Я очень сожалею о том, что оскорбила людей с аутизмом моим необдуманным сравнением, и прошу прощения у всех, кого это касается... Как человек, который занимался вопросами прав детей, молодежи и людей с особыми потребностями много лет, которые справедливо ожидают чувствительного отношения со стороны общества, я очень сожалею, что перешла черту", – сказала Штрак-Циммерманн.
"Олаф Шольц очень озадачил и разочаровал меня своими действиями и недостатком коммуникации, в этом нет ничего хорошего для нашей страны", – добавила она.
Слова Мари-Агнес Штрак-Циммерманн о "признаках аутизма" у канцлера Олафа Шольца вызвали негативную реакцию в Германии.
Напомним, Штрак-Циммерманн регулярно критикует Шольца за отказ от поставок ракет Taurus Украине.
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