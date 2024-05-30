У Німеччині викликали обурення слова депутатки про "ознаки аутизму" в Шольца

Слова головної кандидатки Вільної демократичної партії та очільниці оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерманн про "ознаки аутизму" у канцлера викликали негативну реакцію у Німеччині.

Про це йдеться у публікації Politico, пише "Європейська правда".

Керівництво Соціал-демократичної партії (СДПН) Німеччини заявило, що провокаційні коментарі Штрак-Циммерманн на адресу Шольца перейшли межу.

Співголова СДПН Ларс Клінгбайль у четвер зажадав вибачень від топкандидатки лібералів на виборах до Європарламенту.

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"Якщо пані Штрак-Циммерманн має хоч трохи порядності, вона вибачиться перед федеральним канцлером", – сказав Клінгбайль.

Генеральний секретар СДПН Кевін Кюнерт назвав ці зауваження "лише верхівкою айсберга" і заявив, що Штрак-Циммерманн зруйнує репутацію Німеччини.

Головна кандидатка на євровиборах від СДПН Катаріна Барлі також розкритикувала коментарі Штрак-Циммерманн, заявивши, що вони перетнули "червону лінію" в демократичній конкуренції".

Барлі зазначила, що спокійний характер Шольца є "чеснотою", яка дозволяє йому керувати країною під час кризових ситуацій.

Німецька асоціація аутизму повідомила виданню, що вони вже зв'язалися зі Штрак-Циммерманн, щоб вирішити питання з її коментарями, які багато громадян назвали дискримінаційними.

"Ми неодноразово стикаємося з використанням прикметника "аутизм" у принизливому сенсі на публіці, в політиці, бізнесі, засобах масової інформації та культурі", – сказав речник асоціації.

Головна кандидатка німецьких лібералів на виборах до Європарламенту Марі-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, що канцлер Німеччини Олаф Шольц має "майже аутистичні ознаки".

Штрак-Циммерманн часто критикувала канцлера за його нерішучий підхід до надання військової допомоги Україні, зокрема – за відмову від постачання ракет Taurus Україні.